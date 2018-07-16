Погода на неделю: в Кировской области ожидаются жара и грозы

На рабочей неделе в Кировской области будет жарко, временами ожидаются дожди и грозы.

По сообщению gismeteo.ru, в понедельник, 16 июля, столбики термометров поднимутся до +27. В областном центре будет малооблачно. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Скорость восточного ветра — 5-7 м/с.

Во вторник также будет идти дождь. Он ожидается утром. Несмотря на осадки, будет жарко. Синоптики обещают 26 градусов со знаком плюс. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 10 м/с.

В среду, 18 июля, осадков не ожидается, небо будет ясным. Температура воздуха составит +25 градусов. Скорость переменчивого ветра — 10-12 м/с.

В четверг небо будет облачным. Утром и днем синоптики обещают дождь. Днем термометры покажут +25. Ветер подует с северо-востока. Его скорость — 11-12 м/с.

В пятницу осадков не ожидается. Днем воздух нагреется до +24 градусов. Ветер останется прежним.

По долгосрочным прогнозам синоптиков, в Кировской области будет жарко до 5 августа. Затем в регион придут дожди.

Фото — sdska.ru