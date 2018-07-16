Ещё
Прогноз погоды. Лето возвращается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прогноз погоды. Лето возвращается 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Утро понедельника, 16 июля, будет солнечное и очень тёплое, столбики термометров покажут +20°С…+23°С, ветер слабый, восточный. Днём на небе появятся редкие облака, а воздух прогреется до +28…+30°С. Ветер поменяется на северо-восточный и немного ускорится — до 3–4 м/с. Синоптики снова предупреждают о возможных кратковременных грозах, которые пройдут локально по региону.
Атмосферное давление в начале недели будет ниже нормы — 742–745 мм рт.ст., поэтому не смотря на солнечную погоду метеочувствительных людей будет клонить в сон: сказывается нехватка кислорода — нужно больше дышать свежим воздухом, хотя в такую жару нужно либо бежать на пляж, либо прятаться в тени.
Вечер ожидается малооблачный, очень тёплый: термометры покажут +23…+25°С, ночь по-настоящему летняя, ясная и звёздная, с температурой +20…+21°С.
Во вторник, 17 июля, установится солнечная погода, с переменной облачностью. Жара начнёт нагнетаться с самого утра: будет душно, столбики термометров поползут вверх с отметки +22…+25°С. Днём +27…+29, но усилившийся до 6–7 м/с восточный ветер будет слегка нивелировать жару.
Осадки маловероятны, сообщает Погода. НН.ру. Вечер ожидается облачный и ветреный, а уличные градусники покажут +23…+26°С. Но ночью значительно посвежеет.
Среду, 18 июля, синоптики обещают тёплую и дождливую. Утром переменная облачность, +20…+24°С, ветер ожидается довольно сильный северо-восточный, а местами будет идти мелкий дождь. Во второй половине дня облачность усилится, над городом могут пройти кратковременные ливни. Дневная температура будет держаться в пределах +23°С, сила ветра достигнет 7 м/с. Такая неустойчивая погода продержится до самого вечера.
nn.ru: последние новости
Прогноз погоды. Ливни и грозы растянутся на выходные 12 красивых фото. Нижний Новгород ожил после дождя Прогноз погоды. Циклон гуляет по кругу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео31
Глава Хорватии вступилась за Россию54
Лепс опозорился на свадьбе друга64
Песков рассказал о новом российском оружии60
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера58
Видео
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение