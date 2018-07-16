Прогноз погоды. Лето возвращается

Утро понедельника, 16 июля, будет солнечное и очень тёплое, столбики термометров покажут +20°С…+23°С, ветер слабый, восточный. Днём на небе появятся редкие облака, а воздух прогреется до +28…+30°С. Ветер поменяется на северо-восточный и немного ускорится — до 3–4 м/с. Синоптики снова предупреждают о возможных кратковременных грозах, которые пройдут локально по региону.

Атмосферное давление в начале недели будет ниже нормы — 742–745 мм рт.ст., поэтому не смотря на солнечную погоду метеочувствительных людей будет клонить в сон: сказывается нехватка кислорода — нужно больше дышать свежим воздухом, хотя в такую жару нужно либо бежать на пляж, либо прятаться в тени.

Вечер ожидается малооблачный, очень тёплый: термометры покажут +23…+25°С, ночь по-настоящему летняя, ясная и звёздная, с температурой +20…+21°С.

Во вторник, 17 июля, установится солнечная погода, с переменной облачностью. Жара начнёт нагнетаться с самого утра: будет душно, столбики термометров поползут вверх с отметки +22…+25°С. Днём +27…+29, но усилившийся до 6–7 м/с восточный ветер будет слегка нивелировать жару.

Осадки маловероятны, сообщает Погода. НН.ру. Вечер ожидается облачный и ветреный, а уличные градусники покажут +23…+26°С. Но ночью значительно посвежеет.

Среду, 18 июля, синоптики обещают тёплую и дождливую. Утром переменная облачность, +20…+24°С, ветер ожидается довольно сильный северо-восточный, а местами будет идти мелкий дождь. Во второй половине дня облачность усилится, над городом могут пройти кратковременные ливни. Дневная температура будет держаться в пределах +23°С, сила ветра достигнет 7 м/с. Такая неустойчивая погода продержится до самого вечера.