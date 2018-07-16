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С юга придут фронтальные разделы: какая погода ожидает ярославцев на этой неделе
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С юга придут фронтальные разделы: какая погода ожидает ярославцев на этой неделе 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
На город обрушатся вновь обрушатся грозы
На этой неделе в Ярославле будет жарко, влажно и дождливо. Температурный режим останется выше нормы, но из-за близости атмосферных фронтов дождей и гроз будет много. Они немного ослабят жару, и в дневные часы ожидается +27…+32°.
— Фронтальные разделы, поднимаясь с юга, будут провоцировать развитие грозовых облаков в небе. В зависимости от погодных условий температура будет колебаться от +25 до +30°, — рассказали специалисты центра Фобос. — В центре России ежедневно будут идти дожди, и греметь грозы, местами они ожидаются сильными, в отдельных районах возможен град.
Если в начале недели синоптики обещают, что солнце будет радовать нас лучами в перерыве между дождями, то к концу недели ситуация изменится: в выходные обещают сильные грозы и облачную погоду.
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