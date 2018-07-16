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Долгожданный дождь: синоптики обещают в Ростове снижение температуры
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Долгожданный дождь: синоптики обещают в Ростове снижение температуры 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Ростовчанам лучше на улицу без зонта не выходить
Жителям донской столицы сегодня, 16 июля, на улицу без зонта лучше не выходить. Если верить синоптикам, в городе будет дождливо. Кроме того, отметка термометра опустится почти на десять градусов по сравнению с прошлой неделей. — Утром ожидается температура +21… +25 градусов по Цельсию. Ветер западный 1,5 метра в секунду. В течение дня ожидается небольшой дождь, — сообщает «Яндекс. Погода». Днем ветер усилится до 4 метров в секунду. Воздух прогреется незначительно — до +26 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +20 градусов. На прошлой неделе спасатели предупреждали ростовчан о приближении шторма. Над городом все-таки прошла гроза. Правда, она оказалась почти без осадков. 161.ru опубликовал инструкцию, как вести себя в такую погоду.
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