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Понедельник, 16 июля, обещает еще большую жару, местами с грозой
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Понедельник, 16 июля, обещает еще большую жару, местами с грозой 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Прогноз погоды от карельского Гидрометцентра.
По данным карельского гидрометцентра, в понедельник 16 июля, в Петрозаводске будет еще жарче, чем накануне.
Обещают переменную облачность без осадков, слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью составит +14, +16, а вот днем будет доходить до +29 градусов.
В Карелии обещают ту же переменную облачность, но местами возможно с грозой и кратковременными дождями. Ветер слабый, но при грозе порывистый.
Температура воздуха ночью от +6 до +18, днем от +25 до +30 градусов, по южным и центральным районам местами до +32.
По материалам: ptzgovorit.ru
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