Понедельник, 16 июля, обещает еще большую жару, местами с грозой

Прогноз погоды от карельского Гидрометцентра.

По данным карельского гидрометцентра, в понедельник 16 июля, в Петрозаводске будет еще жарче, чем накануне.

Обещают переменную облачность без осадков, слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью составит +14, +16, а вот днем будет доходить до +29 градусов.

Карелии обещают ту же переменную облачность, но местами возможно с грозой и кратковременными дождями. Ветер слабый, но при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью от +6 до +18, днем от +25 до +30 градусов, по южным и центральным районам местами до +32.