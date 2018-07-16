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Неделя гроз ожидается в Хабаровском крае
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Неделя гроз ожидается в Хабаровском крае 

Хабаровский край сегодня 53 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Предстоящая неделя в регионе будет жаркой и временами дождливой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду при высоком температурном фоне.
— Июль — период гроз. На этой неделе каждый день будут дожди и ливни, но это не значит, что они зарядят с утра до вечера. Осадки могут пройти во второй половине дня, когда для этого наиболее благоприятные условия, или рано утром, — объясняет начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
Единственный день, в который существует наибольшая вероятность отсутствия дождей –18 июля. В целом по территории края будет гулять ветер южного сектора при 6-11 м/с. Температура ночью от +13 до +20 градусов, днем от +26 до +31 градуса, на севере края холоднее — от +15-20 °C.
В Хабаровске ситуация аналогичная: завтра днем и, возможно, в среду дожди обойдут краевую столицу стороной. В остальные же дни, вплоть до выходных — осадки грозового характера.
— Юго-западный ветер поменяет направление на юго-восточное с порывами до 5-10 м/с. Температура ночью +18-20 °C, днем воздух прогреется до +27-29 градусов. К концу недели температура может повысится до 30 °C и выше, — дополнила синоптик.
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