Воскресный дождь добавил хабаровчанам пляжей

Ливень, который пришел в Хабаровск в воскресенье, 15 июня, превратил городские улицы в реки. Вода традиционно покрыла Уссурийский, Амурский бульвары и пересекающие их улицы, частично Павла Морозова . Жители города нашли способ получить от стихии удовольствие, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Циклон, превращающий Хабаровск в Венецию , случается каждый год. Улицы, по которым становится проще передвигаться вплавь, тоже остаются неизменными. Это лето не стало исключением. Мощный ливень меньше чем за час затопил бульвары и район Затона по ул. Павла Морозова.

Хабаровчане нашли способ насладиться капризами погоды. Особое удовольствие потоки воды принесли детям — они прыгали по лужам. Работники одного из кафе устроили пляж. Девушки погружались в импровизированное море и брызгали друг друга водой.

Море потоки напомнили и другим пользователям соцсетей. «Если ты не поедешь на море, то море приедет к тебе», — шутили хабаровчане в комментариях.

Затопленные улицы хабаровчане переходили босиком, ноги были по середину икры в воде. Стихия также стала поводом проявить благородство. На пересечении ул. Льва Толстова и Амурского бульвара молодой человек перенес нескольких девушек через лужу на руках.

По словам синоптиков, отдохнуть от постоянных осадков жители Хабаровска пока не смогут. Неустойчивая погода с дождями разной интенсивности сохранится и на этой неделе.