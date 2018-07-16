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Воскресный дождь добавил хабаровчанам пляжей
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Воскресный дождь добавил хабаровчанам пляжей 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Ливень, который пришел в Хабаровск в воскресенье, 15 июня, превратил городские улицы в реки. Вода традиционно покрыла Уссурийский, Амурский бульвары и пересекающие их улицы, частично Павла Морозова. Жители города нашли способ получить от стихии удовольствие, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Циклон, превращающий Хабаровск в Венецию, случается каждый год. Улицы, по которым становится проще передвигаться вплавь, тоже остаются неизменными. Это лето не стало исключением. Мощный ливень меньше чем за час затопил бульвары и район Затона по ул. Павла Морозова.
Хабаровчане нашли способ насладиться капризами погоды. Особое удовольствие потоки воды принесли детям — они прыгали по лужам. Работники одного из кафе устроили пляж. Девушки погружались в импровизированное море и брызгали друг друга водой.
Море потоки напомнили и другим пользователям соцсетей. «Если ты не поедешь на море, то море приедет к тебе», — шутили хабаровчане в комментариях.
Затопленные улицы хабаровчане переходили босиком, ноги были по середину икры в воде. Стихия также стала поводом проявить благородство. На пересечении ул. Льва Толстова и Амурского бульвара молодой человек перенес нескольких девушек через лужу на руках.
По словам синоптиков, отдохнуть от постоянных осадков жители Хабаровска пока не смогут. Неустойчивая погода с дождями разной интенсивности сохранится и на этой неделе.
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