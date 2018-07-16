В Екатеринбург возвращается жара до +30 градусов и смог

В ближайшие дни в уральской столице будет очень жарко в и без осадков, об этом сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал»

Уралгидромет вынес предупреждение: до 20 часов 18 июля в Свердловской области ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Вместе с тем синоптики обещают, что вближайшие дни будет очень жарко и без осадков.

Так, сегодня на Среднем Урале ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Днем будет 25-30 градусов тепла, ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с.

Во вторник, 17 июля, днем синоптики обещают 26-31 градус тепла, при этом будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный 2-7 м/с.

В среду, 18 июля, днем будет 26-31 градус тепла, преимущественно без осадков, однако на севере местами возможен небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный 3-8 м/с.

По прогнозам «Gismeteo» жаркая погода ожидается только в ближайшие три дня. Затем на Средний Урал ненадолго вернутся дожди, при этом температура спадет до 22 градусов тепла.