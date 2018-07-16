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В Екатеринбург возвращается жара до +30 градусов и смог
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В Екатеринбург возвращается жара до +30 градусов и смог 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В ближайшие дни в уральской столице будет очень жарко в и без осадков, об этом сообщает в понедельник, 16 июля, «АиФ-Урал».
Уралгидромет вынес предупреждение: до 20 часов 18 июля в Свердловской области ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Вместе с тем синоптики обещают, что вближайшие дни будет очень жарко и без осадков.
Так, сегодня на Среднем Урале ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Днем будет 25-30 градусов тепла, ветер восточный, северо-восточный 3-8 м/с.
Во вторник, 17 июля, днем синоптики обещают 26-31 градус тепла, при этом будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный 2-7 м/с.
В среду, 18 июля, днем будет 26-31 градус тепла, преимущественно без осадков, однако на севере местами возможен небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный 3-8 м/с.
По прогнозам «Gismeteo» жаркая погода ожидается только в ближайшие три дня. Затем на Средний Урал ненадолго вернутся дожди, при этом температура спадет до 22 градусов тепла.
АиФ Урал: последние новости
На Средний Урал возвращаются град, дожди, грозы и ветер 1,3 млн на граффити и завершение проливных дождей – важное к этому часу Жителей Среднего Урала ждут жаркие выходные
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