Ливни и грозы отступили: первая половина недели будет в Екатеринбурге жаркой и засушливой

В ближайшие дни в Екатеринбурге по прогнозу уральских синоптиков будет стоять жаркая и засушливая погода. Проливных дождей (на прошлой неделе они буквально затопили город) в первой половине недели не ожидается.

Прогноз погоды на ближайшие три дня:

Понедельник, 16 июля: переменная облачность, без осадков. Ночью +14… +16 °С, днем +27… +29 °С. Ветер восточный, северо-восточный 3–8 м/c.

Вторник, 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ночью +14… +16 °С, днем +27… +29 °С. Ветер юго-восточный 2–7 м/c Среда, 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ночью +15… +17 °С, днем +28… +30 °С. Ветер северо-восточный 3–8 м/c Напомним, в пятницу Свердловский гидрометцентр выпустил предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия будут в городе и области с 20 часов 13 июля до 20 часов 18 июля.