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Ливни и грозы отступили: первая половина недели будет в Екатеринбурге жаркой и засушливой
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Ливни и грозы отступили: первая половина недели будет в Екатеринбурге жаркой и засушливой 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В ближайшие дни в Екатеринбурге по прогнозу уральских синоптиков будет стоять жаркая и засушливая погода. Проливных дождей (на прошлой неделе они буквально затопили город) в первой половине недели не ожидается.
Прогноз погоды на ближайшие три дня:
Понедельник, 16 июля: переменная облачность, без осадков. Ночью +14… +16 °С, днем +27… +29 °С. Ветер восточный, северо-восточный 3–8 м/c.
Вторник, 17 июля: переменная облачность, без осадков. Ночью +14… +16 °С, днем +27… +29 °С. Ветер юго-восточный 2–7 м/c  Среда, 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ночью +15… +17 °С, днем +28… +30 °С. Ветер северо-восточный 3–8 м/c  Напомним, в пятницу Свердловский гидрометцентр выпустил предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия будут в городе и области с 20 часов 13 июля до 20 часов 18 июля.
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