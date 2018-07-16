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Прокуратура заинтересовалась «красным дождем» в Норильске
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Прокуратура заинтересовалась «красным дождем» в Норильске 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Прокуратура Норильска провела проверку после того, как в прессе появилась информация о том, что в районе Надеждинского металлургического завода прошел «красный дождь».
Напомним, 3 июля в социальных сетях жители северного города опубликовали видео, на котором обычный дождь окрасил улицы и автомобили в красный цвет. Местные назвали это последствиями токсичного «красного дождя», кто-то говорил о том, что в городе началась экологическая катастрофа.
Но на заводе объяснили, что это связано с тем, что сотрудники проводили уборку в цехе производства элементарной серы. Собранную красную пыль планировалось утилизировать 5 июля, но ветер разнес собранный на кровле материал по парковке. Когда в городе начался дождь, улицы и машины около металлургического завода окрасились в красный цвет.
«Несмотря на незамедлительно принятые меры к водной обработке подвергшихся запылению веществом территорий и находившихся на ней транспортных средств, данные факты в производственной деятельности хозяйствующего субъекта недопустимы и нарушают требования действующего законодательства», — сообщили в прокуратуре.
В целях устранения нарушений законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды в адрес руководителя предприятия внесено представление. За исполнением следят сотрудники прокуратуры.
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