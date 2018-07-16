Прокуратура заинтересовалась «красным дождем» в Норильске

Прокуратура Норильска провела проверку после того, как в прессе появилась информация о том, что в районе Надеждинского металлургического завода прошел «красный дождь».

Напомним, 3 июля в социальных сетях жители северного города опубликовали видео, на котором обычный дождь окрасил улицы и автомобили в красный цвет. Местные назвали это последствиями токсичного «красного дождя», кто-то говорил о том, что в городе началась экологическая катастрофа.

Но на заводе объяснили, что это связано с тем, что сотрудники проводили уборку в цехе производства элементарной серы. Собранную красную пыль планировалось утилизировать 5 июля, но ветер разнес собранный на кровле материал по парковке. Когда в городе начался дождь, улицы и машины около металлургического завода окрасились в красный цвет.

«Несмотря на незамедлительно принятые меры к водной обработке подвергшихся запылению веществом территорий и находившихся на ней транспортных средств, данные факты в производственной деятельности хозяйствующего субъекта недопустимы и нарушают требования действующего законодательства», — сообщили в прокуратуре.