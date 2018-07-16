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Пермяков ожидает жаркая и сухая неделя
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Пермяков ожидает жаркая и сухая неделя 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Жаркая погода в Перми продержится всю неделю
С понедельника в Пермском крае установится жаркая и сухая погода. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +29 градусов.
В понедельник, 16 июня, в Перми ожидается малооблачная погода, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью похолодает до +14 градусов. В последующие дни характер погоды в регионе существенно не изменится: будет сухо и солнечно, температура воздуха днем составит +28…+29 градусов.
Ранее синоптики ПГНИУ предупреждали, что июль в этом году будет сухим и жарким.
— В сравнении с прошлым годом, июль ожидается существенно теплее и суше, — предупреждали синоптики. — В 2017 году средняя температура июля была ниже нормы на 1-1,5 градуса, а количество осадков в Перми было рекордным за всю историю наблюдений.
О том, как спасаются от жары животные пермского зоопарка, смотрите в нашем фоторепортаже.
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