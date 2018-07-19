В Красноярске установилась пасмурная и дождливая погода

По данным Gismeteo, сегодня, 19 июля, в Красноярске будет пасмурно и дождливо. Ветер — 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем столбик термометра поднимется до +17. Мокрая погода продержится до четверга следующей недели. Солнечно и без дождя будет только в воскресенье и понедельник. Но при этом будет тепло. Во всяком случае днем температура воздуха составит плюс 20-25 градусов.

Главное, чтобы с последствиями дождя справилась городская ливневка и не произошло потопа, как это было в начале июля.