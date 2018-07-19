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В Красноярске установилась пасмурная и дождливая погода
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В Красноярске установилась пасмурная и дождливая погода 

АиФ Красноярск 49 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
По данным Gismeteo, сегодня, 19 июля, в Красноярске будет пасмурно и дождливо. Ветер — 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем столбик термометра поднимется до +17. Мокрая погода продержится до четверга следующей недели. Солнечно и без дождя будет только в воскресенье и понедельник. Но при этом будет тепло. Во всяком случае днем температура воздуха составит плюс 20-25 градусов.
Главное, чтобы с последствиями дождя справилась городская ливневка и не произошло потопа, как это было в начале июля.
А вот в соседних республиках — Тыве и Хакасии — синоптики прогнозируют проливные дожди.
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