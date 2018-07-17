Красноярцев ждет похолодание до +12 градусов

Красноярск пришло похолодание. Так, всю неделю температура по ночам не будет подниматься выше +12 градусов тепла. Ненамного теплее будет и в дневное время суток в среднем до +20. При этом будет ветрено и дождливо.

Немного потеплеет лишь к выходным. По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 июля. Дневная температура воздуха в этот день составит +22°С. Отметим, что сильных ливней не прогнозируется. Напомним, что в последний раз город топило 3 июля. Тогда из-за ливня многие районы оказались затопленными.