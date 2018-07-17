Штормовое предупреждение объявлено в Кузбассе из-за грозы дождя и града

Кемеровской области предупредили местных жителей о штормовом ветре, грозе и граде в регионе, передает «Инфореактор».

Согласно данным Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 июля в регионе ожидается дождь с грозой, градом. Сообщается об усилении северо-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду.