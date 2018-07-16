МЧС предупредило жителей Кузбасса о грозах и усилении ветра

Экстренные службы предупредили о резком ухудшении погодных условий на территории Кемеровской области , сообщает «Инфореактор».

Как стало известно, на территории Кузбасса в воскресенье прогнозируются мощные ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом, а также шквалистыми порывами ветра до 17-22 метров в секунду.

Сотрудники экстренных служб рекомендуют местным жителям соблюдать осторожность при нахождении на улице, а также по возможности избегать недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев и опор линий электропередач. Также рекомендуется парковать автомобили в гаражах и на закрытых стоянках.