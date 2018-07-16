Ещё
МЧС предупредило жителей Кузбасса о грозах и усилении ветра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило жителей Кузбасса о грозах и усилении ветра 

Газета.Ru 2 часа назад
Экстренные службы предупредили о резком ухудшении погодных условий на территории Кемеровской области, сообщает «Инфореактор».
Как стало известно, на территории Кузбасса в воскресенье прогнозируются мощные ливни, которые будут сопровождаться грозами, градом, а также шквалистыми порывами ветра до 17-22 метров в секунду.
Сотрудники экстренных служб рекомендуют местным жителям соблюдать осторожность при нахождении на улице, а также по возможности избегать недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев и опор линий электропередач. Также рекомендуется парковать автомобили в гаражах и на закрытых стоянках.
Газета.Ru: последние новости
В Волгограде объявили режим ЧС из-за дождя Жителей и гостей столичного региона ждет жаркая погода Жара в Москве усилится в выходные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Педофил»: Маск разозлился на тайского дайвера9
Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно581
Лепс не успел за фонограммой15
США заявили о победе F-35 над Су-57
«Любой, кроме Порошенко»27
Видео
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:44
Кошки предчувствовали землетрясение в Японии
Катастрофы Интернет
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение