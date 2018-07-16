«Волгоград Арена» и рокадная дорога пострадали от ливней

Как сообщают очевидцы, тротуар у «Волгоград Арены» смыло дождем. Кроме того, вода залила стадион.

На фото и видео волгоградцев, побывавших рядом с ареной, видно, что вода смыла склоны около стадиона, из-за чего грунт и песок сползли на проезжую часть. По сообщениям автомобилистов, некоторые в связи с этим увязли на своих машинах на рокадной дороге. «Основание нового стадиона не пропустило через себя воду и дождевые потоки, стекая вниз по поверхности склонов, размыли верхний слой плодородного грунта, завезенного туда для посева газона. Коммунальная техника пыталась ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона», — отмечает пресс-служба мэрии.

Кроме того, из-за ливней исчезла часть пешеходной дороги, ведущей от стадиона к набережной.