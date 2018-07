«Страшное зрелище»: вот что природа сделала сама с собой в Приморье

Жители Приморья поделились фотографиями последствий разгула стихии в Спасском районе, сообщает PRIMPRESS.

По словам жителей края, кадры, опубликованные в соцсети Instagram, сделаны в районе озера Ханка . На снимках видны поваленные деревья, и что больше всего поражает — куда-то делись кроны и ветки с листьями. На выходных здесь прошел ливень с грозой, а также град.

Как отмечает автор блога «Погода 25 регион», выложившего фотографии, все это могло произойти из-за смерча.

«Может смерч был, видео самого события нет, остается только гадать. Год назад, кстати, в Спасском районе отмечался смерч», — пишет метеоэксперт.

Фотографии по-настоящему шокировали пользователей.

«Страшное зрелище», «Серьезно!? Это природа натворила!? Как будто человек прошелся», «Знатно потрепало».

A post shared by Погода 25 регион (@pogoda_25_region) on Jul 15, 2018 at 6:28am PDT