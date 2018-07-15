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«Страшное зрелище»: вот что природа сделала сама с собой в Приморье
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«Страшное зрелище»: вот что природа сделала сама с собой в Приморье 

Primpress 59 минут назад
Фото: Primpress
Жители Приморья поделились фотографиями последствий разгула стихии в Спасском районе, сообщает PRIMPRESS.
По словам жителей края, кадры, опубликованные в соцсети Instagram, сделаны в районе озера Ханка. На снимках видны поваленные деревья, и что больше всего поражает — куда-то делись кроны и ветки с листьями. На выходных здесь прошел ливень с грозой, а также град.
Как отмечает автор блога «Погода 25 регион», выложившего фотографии, все это могло произойти из-за смерча.
«Может смерч был, видео самого события нет, остается только гадать. Год назад, кстати, в Спасском районе отмечался смерч», — пишет метеоэксперт.
Фотографии по-настоящему шокировали пользователей.
«Страшное зрелище», «Серьезно!? Это природа натворила!? Как будто человек прошелся», «Знатно потрепало».
A post shared by Погода 25 регион (@pogoda_25_region) on Jul 15, 2018 at 6:28am PDT
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