Осторожность на воде: полезные советы для купальщиков

Купальный сезон в самом разгаре, поэтому "Вечерняя Москва" напоминает горожанам правила поведения на воде.

Чтобы не попасть в опасную ситуацию во время купания, важно проявлять особую осторожность даже хорошим пловцам и соблюдать ряд правил, о которых мы сегодня расскажем.

Во-первых, купаться можно только на оборудованных для этого пляжах. При этом категорически запрещается плавать в незнакомых местах, заплывать за буйки, плавать вблизи проходящих лодок и катеров, уплывать далеко от берега на надувных матрасах или камерах. Также нельзя купаться в нетрезвом виде.

Также не стоит купаться ночью, так как вода в это время суток сильно остывает, что может привести к переохлаждению и судорогам. И если в Москве на каждом водоеме даже ночью дежурят спасатели, то за пределами города, особенно у небольших прудов, не всегда можно найти помощь.

Что делать, если вы устали во время купания

Если вы устали, то отдыхайте лежа на спине. Для этого нужно расправить руки и ноги, лечь головой на воду и расслабиться. Если при этом вы чувствуете, что замерзли, можно согреться, напрягая по очереди руки и ноги. После того, как вы отдохнули, плывите к берегу и выходите из воды.

Что делать, если вас уносит течением реки

Если вас подхватило течение реки — не нарушая дыхания двигайтесь в направлении к ближайшему берегу. Лучше всего это делать по диагонали.

Что делать, если ногу свело судорогой

Основная причина судорог в воде — неподготовленность, низкая температура воды, а также внезапное перенапряжение мышц. Стоит помнить, что лучше всего купаться в солнечную погоду, когда температура воды не ниже 17 градусов.

Если вы почувствовали, что у вас сводит руку или ногу — немедленно попытайтесь покинуть воду. Если вы далеко от берега, то вам помогут следующие действия: перевернитесь на спину, так как это самое выгодное положение тела для того, чтобы отдохнуть. Если свело мышцу бедра — распрямите ногу и потяните носок вперед, а если икроножную мышцу, то распрямите ногу и потяните носок на себя. Попытайтесь размять рукой сведенную судорогой мышцу. Когда судороги пройдут — сразу плывите к берегу.

Что делать, если гроза застала вас во время купания

Ни для кого не секрет, что вода — отличный проводник тока, поэтому во время грозы от водоемов нужно держаться как можно дальше. Если все же вы оказались в воде и вас настигла гроза, необходимо как можно быстрее покинуть водоем и уйти как можно дальше от береговой линии. Также нельзя прятаться от грозы под деревьями и пойменными кустами.

Что делать, если вы попали в водоворот

Главное, что нужно сделать, если вы попали в водоворот — не паниковать, набрать в грудь побольше воздуха и погрузиться в глубже воду. Следом, резко выгребая руками и ногами, отплывать в сторону от воронки.