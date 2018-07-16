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Народные приметы: почему 16 июля считали несчастливым днем
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Народные приметы: почему 16 июля считали несчастливым днем 

Мир24 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня, 16 июля, по народному календарю — день Мокия и Марка. Также его называют Стожары, сообщает «МИР 24».
В этот день на Руси чтили память святых Мокия и Марка. Стожары он получил название от предков в честь созвездия Плеяд и Большой Медведицы. Считалось, что если увидеть эти звезды, то ждет удача.
Между тем, в целом 16 июля в народе считали несчастливой датой, поэтому старались не начинать новых дел. Предки верили, что все они окажутся бесполезными.
Большинство предков отправлялись на сенокос, чтобы успеть убрать траву, поскольку часто после Мокия и Марка шли затяжные дожди.
Однако, по приметам, если в этот день комары и мошки вились кругами — ждали ясной погоды. Также на солнечные дни указывало и поведение пауков. Так, если они плели паутину — к хорошей погоде.
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