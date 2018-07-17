Ещё
В Москве и области продлили действие повышенного уровня погодной опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве и области продлили действие повышенного уровня погодной опасности 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Синоптики сообщили жителям Москвы и Московской области, что повышенный уровень погодной опасности продолжит действовать в регионе 17 июля из-за ветра и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Как отмечается, уровень погодной опасности останется повышенным.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в предупреждении организации.
Уточняется, что в других областях ЦФО также возможны ветер, дождь и грозы. В Воронежской и Белгородской областях уровень погодной опасности повысили до оранжевого.
Ранее сообщалось, что в столице в Москве во вторник, 17 июля, ожидается до +28°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +26 до +28°С. Днем облачно с прояснениями. Временами дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.
Газета.Ru: последние новости
В Москве во вторник ожидается до +28°С Олимпийский чемпион хочет отказаться от украинского паспорта Посольство Франции закрывает торгпредство в России
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России463
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом48
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком191
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу30
Аномальной жаре в России нашлось объяснение5
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение