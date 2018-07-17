В Москве и области продлили действие повышенного уровня погодной опасности

Синоптики сообщили жителям Москвы Московской области , что повышенный уровень погодной опасности продолжит действовать в регионе 17 июля из-за ветра и грозы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, уровень погодной опасности останется повышенным.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в предупреждении организации.

Уточняется, что в других областях ЦФО также возможны ветер, дождь и грозы. В Воронежской и Белгородской областях уровень погодной опасности повысили до оранжевого.

Ранее сообщалось, что в столице в Москве во вторник, 17 июля, ожидается до +28°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +26 до +28°С. Днем облачно с прояснениями. Временами дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.