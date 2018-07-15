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Сильные дожди с грозами надвигаются на Самарскую область
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Сильные дожди с грозами надвигаются на Самарскую область 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
В начале рабочей недели на смену зною придут проливные дожди. 15 и 16 июля, по прогнозам синоптиков, жителей 63 региона ждет солнечная погода и до 34 градусов жары. Затем в Самаре и области начнутся дожди. Большая часть осадков придется на вечер 17 и 18 июля. В эти дни земля намокнет в большинстве районов губернии. Температура воздуха не поднимется выше 28 °C. Во время грозы порывы ветра могут достигать 18 м/с. К пятнице дожди прекратятся, но ненадолго. Уже в выходные нас ждет новая порция осадков.
Фото: pixabay.com
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