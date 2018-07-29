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«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из‐за грозы
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«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из‐за грозы 

360tv.ru 20 часов назад
Фото: MosDay.ru
Синоптики объявили «желтый» уровень опасности погоды из‐за грозы, дождя и сильного ветра в воскресенье, 29 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
В ведомстве уточнили, что «желтый» уровень опасности на территории Подмосковья и Москвы объявили на три часа с 12:00 воскресенья. Ожидается облачная погода с дождями. Температура воздуха днем может составить +28 градусов.
О непогоде также предупредили жителей Центрального федерального округа, кроме Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской и Брянской областей.
«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.
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