«Желтый» уровень опасности объявили в Московском регионе из‐за грозы

Синоптики объявили «желтый» уровень опасности погоды из‐за грозы, дождя и сильного ветра в воскресенье, 29 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В ведомстве уточнили, что «желтый» уровень опасности на территории Подмосковья Москвы объявили на три часа с 12:00 воскресенья. Ожидается облачная погода с дождями. Температура воздуха днем может составить +28 градусов.

О непогоде также предупредили жителей Центрального федерального округа, кроме Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Калужской и Брянской областей.

«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.