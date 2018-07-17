Жара до 30 градусов ожидается всю неделю в Московском регионе

Москве и Подмосковье всю текущую неделю ожидается жаркая погода, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщает РИАМО

"Тепло сохраняется в Московском регионе, но влияние атмосферного фронта сказывается в виде дождей и гроз. Всю неделю ночью будет плюс 14-19 градусов, в среду и четверг ночью до плюс 20 градусов. Дневные температуры плюс 25-28 градусов", — сказал представитель Гидрометцентра России

Он добавил, что по предварительному прогнозу в воскресенье воздух может раскалиться до 35 градусов.

Также ожидаются грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду.