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Жара до 30 градусов ожидается всю неделю в Московском регионе
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Жара до 30 градусов ожидается всю неделю в Московском регионе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье всю текущую неделю ожидается жаркая погода, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщает РИАМО.
"Тепло сохраняется в Московском регионе, но влияние атмосферного фронта сказывается в виде дождей и гроз. Всю неделю ночью будет плюс 14-19 градусов, в среду и четверг ночью до плюс 20 градусов. Дневные температуры плюс 25-28 градусов", — сказал представитель Гидрометцентра России.
Он добавил, что по предварительному прогнозу в воскресенье воздух может раскалиться до 35 градусов.
Также ожидаются грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду.
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