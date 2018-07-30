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Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на ближайшую неделю
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Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на ближайшую неделю 

RT на русском 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе на ближайшую неделю.
«Всего в этом сезоне было три дня с тридцатиградусной жарой, а в среднем — таких дней бывает до пяти. Таким образом, у нас ещё есть некоторый климатический потенциал для восполнения нормы. Комфортная летняя погода сохранится в первую половину этой недели, будет малооблачно и сухо. Ночные значения составят немного ниже + 15°С, что позволит комфортно отдыхать, а днём ожидается + 25°С», — отметил Старков.
По словам синоптика, постепенно бывший арктический воздух прогреется, и температура начнёт повышаться.
«Во второй половине этой недели она приблизится опять к +30°С, и даже немного превысит эту отметку. При этом характер погоды не изменится, она останется антициклональной, малооблачной и оптимальной для «макушки» лета, а именно такой климатический период наступает, он приходится на конец июля — начало августа», — заключил Старков.
Ранее в Гидрометцентре сообщили о том, что 30 июля ожидается до +26°С.
RT на русском: последние новости
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