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Ливень и до плюс 28 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
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Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно

Ливень и до плюс 28 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье 

Газета.Ru 2 часа назад
В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается жаркая погода с кратковременными ливневыми дождями, температура воздуха будет достигать плюс 28 градусов, передает РИАМО.
Предстоящим воскресным днем погода будет носить по-настоящему летний характер: жаркая погода в совокупности с кратковременными ливневыми дождями, местами сопровождающимися грозами.
"Сегодня, 15 июля, при переменной облачности и восточном умеренном ветре температура воздуха повысится до отметок 26-28 градусов в Москве и до 23-28 по области", — сообщается на сайте «Метеоновости».
Такое сочетание внешних факторов является по влиянию на организм нагрузочными и оказывает раздражающее действие, что может проявляться общим недомоганием или выраженными симптомами ухудшения самочувствия. В группе риска прежде всего люди с сосудистыми нарушениями, перенесшие инфаркт миокарда или инсульт, гипотоники и гипертоники.
С негативными проявлениями погодообусловленных обострений поможет справиться прием контрастного душа или общих ванн с растительными добавками (хвойный экстракт, мелисса, морская соль), температура воды при этом должна быть не выше 37 градусов, продолжительность ванны — 15 минут.
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