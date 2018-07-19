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Кратковременные дожди и до плюс 28 градусов ожидается в Московском регионе
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Кратковременные дожди и до плюс 28 градусов ожидается в Московском регионе 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Облачная погода, кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, температура поднимется до плюс 28 градусов, сообщает РИАМО.
"Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 26-28 градусов, по области плюс 23-28 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
Ветер будет дуть северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Температурный режим уже не такой жаркий, но по-прежнему выше климатической нормы (на 3-4 градуса).
"По влиянию на организм погода останется неблагоприятной и нагрузочной на механизмы термоадаптации, обменные процессы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Недомоганием, в первую очередь, отреагируют метеозависимые люди с сосудистыми патологиями, нарушениями мозгового кровообращения, сердечной и легочной недостаточностью, вегетативной дисфункцией, симптомами хронической усталости и нейроциркуляторной дистонией", — предупреждают синоптики.
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