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Гроза и до плюс 28 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
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Гроза и до плюс 28 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Облачная погода с прояснениями, дождь и гроза ожидается в Московском регионе в воскресенье, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в северо-восточной части циклона, в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 25-27 градусов, по области — плюс 23-28 градусов», — говорится в сообщении.
Ветер будет восточный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 65%.
«Неблагоприятные атмосферные процессы продолжат испытывать на прочность организмы метеозависимых людей, у которых велика вероятность развития обострений хронических заболеваний и ухудшения самочувствия», — предупреждают синоптики.
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