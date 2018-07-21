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Гроза и до плюс 27 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
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Гроза и до плюс 27 градусов ожидается в Московском регионе в субботу 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве и Подмосковье в субботу, температура воздуха составит плюс 25-27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в северной части циклона, в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 25-27 градусов, по области — плюс 23-28 градусов», — говорится в сообщении.
Ветер будет дуть восточный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70%.
В Москве и области сохранятся колебания метеопараметров, температура останется значительно выше климатической нормы, влажность высокая, содержание кислорода в воздухе ниже нормы.
«Снижение кислорода, пониженное давление могут вызвать метеопатические реакции и сопровождаться ухудшением самочувствия, снижением физической активности, головными болями или скачками артериального давления. Необходимо помнить об этом и постараться снизить риски, иметь при себе лекарство, обязательно воду, избегать или меньше бывать в душных помещениях», — предупреждают синоптики.
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