Гроза и до плюс 27 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Москве Подмосковье в субботу, температура воздуха составит плюс 25-27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в северной части циклона, в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Максимальная температура воздуха в Москве — плюс 25-27 градусов, по области — плюс 23-28 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть восточный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70%.

В Москве и области сохранятся колебания метеопараметров, температура останется значительно выше климатической нормы, влажность высокая, содержание кислорода в воздухе ниже нормы.

«Снижение кислорода, пониженное давление могут вызвать метеопатические реакции и сопровождаться ухудшением самочувствия, снижением физической активности, головными болями или скачками артериального давления. Необходимо помнить об этом и постараться снизить риски, иметь при себе лекарство, обязательно воду, избегать или меньше бывать в душных помещениях», — предупреждают синоптики.