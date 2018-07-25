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Дожди и до плюс 27 градусов ожидается в Московском регионе в среду
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Дожди и до плюс 27 градусов ожидается в Московском регионе в среду 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, максимальная температура воздуха составит плюс 27 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться на юго-западной периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 23-25 градусов, по области плюс 22-27 градусов», — говорится в сообщении.
Ветер будет дуть восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.
«Есть люди, которые длительно страдают хроническими заболеваниями или же перенесли недавно острое сосудистое нарушение, метеочувствительность у них проявляется острыми обострениями даже при малейших колебаниях метеопараметров. Этой категории метеозависимых людей нужно ориентироваться на медико-метеорологические прогнозы погоды, не забывать строго выполнять рекомендации и назначения врачей», — предупреждают синоптики.
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