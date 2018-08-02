Численность бабочек в Московском регионе увеличилась почти в два раза 

Почти вдвое увеличилась численность бабочек в столице и Московской области из-за жаркого лета, сообщил энтомолог, координатор Московского дома бабочек на ВДНХ Николай Чириков, передает Агентство «Москва».
По его словам, в этом году популяция всех видов бабочек в Москве и области многочисленная.
"Хорошая жаркая погода и обилие влаги способствуют развитию гусеницы. Большое количество адмиралов прилетело к нам в этом году, и у них сейчас уже развивается следующее поколение — скоро будут вылетать уже свежие бабочки. Поэтому в августе у нас будет огромное количество молодых бабочек адмирал, которые уже вывелись в нашем регионе", — сказал Чириков.
Специалист отметил, что численность немигрирующих бабочек, таких как крапивница и павлиний глаз, увеличилась почти в два раза благодаря погоде.
По словам Чирикова, с приходом первых холодов некоторые бабочки улетят обратно на юг, а некоторые виды впадут в анабиоз.
Ранее сообщалось, что температура в августе на большей части России будет выше нормы.