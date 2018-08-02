Численность бабочек в Московском регионе увеличилась почти в два раза

Почти вдвое увеличилась численность бабочек в столице и Московской области из-за жаркого лета, сообщил энтомолог, координатор Московского дома бабочек на ВДНХ Николай Чириков, передает Агентство «Москва»

По его словам, в этом году популяция всех видов бабочек в Москве и области многочисленная.

"Хорошая жаркая погода и обилие влаги способствуют развитию гусеницы. Большое количество адмиралов прилетело к нам в этом году, и у них сейчас уже развивается следующее поколение — скоро будут вылетать уже свежие бабочки. Поэтому в августе у нас будет огромное количество молодых бабочек адмирал, которые уже вывелись в нашем регионе", — сказал Чириков.

Специалист отметил, что численность немигрирующих бабочек, таких как крапивница и павлиний глаз, увеличилась почти в два раза благодаря погоде.

По словам Чирикова, с приходом первых холодов некоторые бабочки улетят обратно на юг, а некоторые виды впадут в анабиоз.