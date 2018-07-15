Воскресенье стало самым жарким днем с начала июля в Москве

Температура воздуха в столице поднялась до 28 градусов тепла, таким образом воскресенье стало самым жарким днем с начала месяца, сообщает РИАМО

"В два часа дня температура воздуха составила 28,3 градуса тепла, в три (часа — ред.) дня она опустилась до 27. Этот день стал самым жарким за июль", — сказал сотрудник центра «Фобос».

Он добавил, что до самого жаркого дня лета сегодняшней температуре не хватило около двух градусов. 30 июня температура воздуха прогрелась до плюс 30,6 градусов.

В столице в воскресенье ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-8 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.