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Воскресенье стало самым жарким днем с начала июля в Москве
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Трамп: сдачи Москвы будет недостаточно

Воскресенье стало самым жарким днем с начала июля в Москве 

Газета.Ru 2 часа назад
Температура воздуха в столице поднялась до 28 градусов тепла, таким образом воскресенье стало самым жарким днем с начала месяца, сообщает РИАМО.
"В два часа дня температура воздуха составила 28,3 градуса тепла, в три (часа — ред.) дня она опустилась до 27. Этот день стал самым жарким за июль", — сказал сотрудник центра «Фобос».
Он добавил, что до самого жаркого дня лета сегодняшней температуре не хватило около двух градусов. 30 июня температура воздуха прогрелась до плюс 30,6 градусов.
В столице в воскресенье ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 5-8 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.
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