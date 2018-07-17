16 июля стало самым жарким днем месяца в Москве

Накануне в столице температура достигла 30,3 градуса, и 16 июля стало самым жарким днем второго месяца лета в городе, в то же время суточный рекорд для этого дня не был побит, передает РИАМО

"Понедельник наступившей недели стал самым жарким днем центрального месяца лета в Москве . По данным метеостанции ВДНХ, максимальная температура воздуха 16 июля повысилась до 30,3 градуса. До таких значений температура в июле этого года еще не добиралась", — сообщается на сайте «Метеоновости».

Однако самым жарким днем сезона в Москве остается 30 июня, когда максимальная температура составила плюс 30,6 градуса.

"Не удалось вчерашней температуре стать и суточным рекордом. Он остался в 2010 году, когда максимальная температура была плюс 33,6 градуса", — добавляется в сообщении.

В 2010 году был установлен абсолютный рекорд месяца — 38,2 градуса.