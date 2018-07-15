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На следующей неделе в Москве ожидаются ливни и 30‑градусная жара
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На следующей неделе в Москве ожидаются ливни и 30‑градусная жара 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Все следующую неделю в столице ожидаются кратковременные ливневые дожди с грозами при дневной температуре в плюс 25-30 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Все следующую неделю будет циклоническая депрессия. Каждый день будут кратковременные ливневые дожди с грозами. Может даже экстремального характера во вторник и четверг. Тем не менее температура останется на высоком уровне. Ночами — 15-20 градусов, днем — 25-30 градусов», — сказал Тишковец.
Он добавил, что атмосферное давление в течение недели меняться практически не будет. Ветер все дни будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, но с усилением во время гроз до 15-20 метров.
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