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Авиакомпания «Победа» откроет новые рейсы из Ростова в Махачкалу
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Авиакомпания «Победа» откроет новые рейсы из Ростова в Махачкалу 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Авиарейсы будут трижды в неделю
Улететь из донской столицы в Махачкалу теперь можно и с авиакомпанией «Победа». С конца октября, когда начнет действовать зимнее расписание, планируется открыть рейсы в столицу Дагестана трижды в неделю. Полёты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, сообщает «Ростов Транспорт». — Вылет из Ростова в 11–30, прибытие в Махачкалу в 13–00. Обратный вылет в 14–00, прилёт в Южную столицу в 14–30, — сообщается в паблике. — Линию будет обслуживать самолет Boeing-737–800W. В настоящее время из Ростова в столицу Дагестана по понедельникам, четвергам и субботам летают самолеты авиакомпании «Азимут». Ожидается, что в зимнем расписании такая схема сохранится.
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