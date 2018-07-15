Авиакомпания «Победа» откроет новые рейсы из Ростова в Махачкалу 

Авиарейсы будут трижды в неделю
Улететь из донской столицы в Махачкалу теперь можно и с авиакомпанией «Победа». С конца октября, когда начнет действовать зимнее расписание, планируется открыть рейсы в столицу Дагестана трижды в неделю. Полёты будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, сообщает «Ростов Транспорт». — Вылет из Ростова в 11–30, прибытие в Махачкалу в 13–00. Обратный вылет в 14–00, прилёт в Южную столицу в 14–30, — сообщается в паблике. — Линию будет обслуживать самолет Boeing-737–800W. В настоящее время из Ростова в столицу Дагестана по понедельникам, четвергам и субботам летают самолеты авиакомпании «Азимут». Ожидается, что в зимнем расписании такая схема сохранится.