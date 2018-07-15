Ещё
Сильный ливень устроил локальный потоп в подмосковном Серпухове. Видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильный ливень устроил локальный потоп в подмосковном Серпухове. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Последствия ливня, обрушившегося в воскресенье, 15 июля, на Серпухов, стали непреодолимым препятствием для нескольких автомобилистов, переоценивших возможности своих транспортных средств.
На записи, сделанной камерой наблюдения, видно, что в результате сильного дождя на пересечении улиц Горького и Советской образовалась внушительная лужа.
Некоторые водители форсировали водную преграду успешно, однако не всем участникам дорожного движения удалось «выйти сухими из воды».
Как минимум двое из них были вынуждены выталкивать заглохших «железных коней».
Вести.Ru: последние новости
Погода: в Москве дожди, в Петербурге гроза, на Кавказе жара Эти выходные станут самыми теплыми в июле В Москве в течение дня ожидаются дожди и грозы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник277
Украинец умер после драки с россиянином в Турции
«Будут воровать в два раза больше»436
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ251
Украинские военные признали бесполезность «Оплота»54
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение