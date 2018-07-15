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На Орловщину снова надвигаются грозы
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На Орловщину снова надвигаются грозы 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
По прогнозу синоптиков, 15 и 16 июля Орловская область снова во власти непогоды. Возможны дожди и грозы, при которых порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. Температура будет колебаться от 14 градусов ночью, до 26 днем.
ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает, что возможны нарушения в сфере ЖКХ, транспортного обслуживания, связи. Жителям региона рекомендуют заранее позаботиться о сохранности имущества, тщательно выбирая места для стоянки авто, закрыв балконы и убрав ценные вещи с улицы.
Во время сильной грозы лучше воздержаться от выхода из дома. Если град застал на улице, нужно закрыть голову одеждой и руками, сумкой. Не стоит прятаться под деревьями, ветви которых может обломать сильный ветер. Если во время грозы вы движетесь на велосипеде или мотоцикле, нужно остановиться и отойти подальше от транспортного средства. Если рядом бьют молнии, следует лечь на землю. Важно, чтобы рядом не было реки, озера или пруда, поскольку вода — хороший проводник. Удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от этих объектов.
Сообщение На Орловщину снова надвигаются грозы появились сначала на РИА 57.
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