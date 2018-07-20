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Экстренное предупреждение: сильный ветер, грозы и град ожидаются в Нижнем Новгороде
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Экстренное предупреждение: сильный ветер, грозы и град ожидаются в Нижнем Новгороде 

nn.ru 22 минуты назад
Фото: nn.ru
— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1–3 часа до вечера иночью 21 июля 2018 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни, град, при грозе отдельные порывы восточного ветра 13–18 м/с, — предупредили в ГУ МЧС Нижегородской области.
В связи с такой погодой растет вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, молниями.
Также в такую погоду увеличивается количество ДТП, возникают затруднения в работе всех видов транспорта, локальные подтопления в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затопления пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий, полеганием сельхозкультур. Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:
Во время града по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон.
Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.
Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.
Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.
Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.
Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.
На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.
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