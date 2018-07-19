Экстренное предупреждение: на Нижний Новгород снова обрушится стихия

Ожидается все то, к чему нижегородцы в последнее время уже привыкли: провалы на дорогах, обрывы проводов, падения деревьев и глубокие лужи.

Самое время в очередной раз вспомнить рекомендации ГУ МЧС

Во время града по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон.

Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили.

Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.

Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили.

Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме.

Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.

Во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Нижегородской области 8 (831) 439-99-99.

«Телефон доверия» Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.