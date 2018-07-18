Экстренное предупреждение: грозы, ливни и град надвигаются на Нижний Новгород и область

— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа 18 июля 2018 года с сохранением ночью 19 июля местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни, град, при грозе отдельные порывы восточного ветра 13-18 м/с, — предупредили в ГУ МЧС Нижегородской области.

Из-за непогоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня: обрыва ЛЭП и линий связи, нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушения слабоукрепленных (строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падения деревьев со слабой корневой системой. В связи с сильным ветром и градом возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, которые не оборудованы громоотводом, разрядами молний.

Вместе с тем повышается вероятность возникновения ЧС из-за локальных подтоплений в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем; затоплений пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий. Также возможен рост числа автоаварий. Ливни могут привести к оползням и размыву насыпей железнодорожного полотна и автодорог.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:

во время града по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;

держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва;

без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте;

управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение;

если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва;

во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить;

во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле;

во время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы, радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами;

на случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.