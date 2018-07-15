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Аномальная жара настигнет нижегородцев
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Аномальная жара настигнет нижегородцев 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Анатолия ПанчохинаАномальная жара настигнет нижегородцевБудет жарко! По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 15 и 16 июля в Нижнем Новгороде и области ожидается жара. Столбики термометров поднимутся до +30+31°С.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Нижегородской области.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:
При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях.
Рекомендуется сократить продолжительность пребывания детей на открытом солнце, сместить время экскурсий и походов на утренние или вечерние часы.
Соблюдайте правила поведения на воде; помните, что после длительного нахождения на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.
Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.
При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов.
Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.
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