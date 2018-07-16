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В Сочи восстановили движение транспорта
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В Сочи после ливня восстановили движение транспорта 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Движение на федеральных автодорогах Сочи, которое было затруднено из-за сильного ливня, осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в ФКУ Упрдор "Черноморье".
Ранее сообщалось, что сильный ливень, обрушившийся на Сочи в воскресенье днем, стал причиной подтопления нескольких частных домов, пробок в городе и закрытия фан-зоны.
"Были некоторые локальные затруднения на двух участках, перерыва не было. В настоящее время по данным эксплуатирующих организаций движение на федеральных дорогах Сочи осуществляется в штатном режиме", — сообщили в ФКУ Упрдор "Черноморье".
Фан-зона Сочи, которая днем в воскресенье была закрыта из-за дождя, открылась и работает в обычном режиме.
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