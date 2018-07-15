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Волгоград попрощается с чемпионатом под раскаты грома
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Волгоград попрощается с чемпионатом под раскаты грома 

v1.ru 24 минуты назад
Волгоград встретит финальный матч чемпионата мира под дождем. По словам синоптиков, ливень с грозами и ярко сверкающей молнией не уйдет из города до вечера.
— И в 15:00, и в 18:00 в Волгограде будет пасмурно и дождливо, — рассказали синоптики. — В 21:00 на смену дождю может прийти гроза.
В волгоградском центре по гидрометеорологии предполагали, что сегодня Волгоград разогреется до 34 градусов. После дождей, которые ходят на пару с мощными раскатами грома и сильным ветром, город встретит долгожданную прохладу. К завтрашнему дню столбики термометров покажут 29 градусов.
Сегодня Волгоград прощается с чемпионатом мира. Волгоградцы, которые не испугаются погоды, поблагодарят футболистов, волонтеров и организаторов мундиаля. После финального матча на большом экране болельщиков зовут на концерт, финальной точкой в котором станет музыкальный сет от бывшего вратаря российской сборной Руслана Нигматуллина. Веселую и в то же время грустную церемонию прощания с большим футболом в Волгограде завершат красочным салютом.
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