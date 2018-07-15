МЧС предупредило о грозе в Подмосковье

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье

МЧС предупреждает, что в некоторых районах Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами 12-17 метров в секунду до 22.00.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайший час с сохранением до 22.00 15 июля в отдельных районах Московской области ожидается сильный дождь, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами 12-17 м/с", — говорится в сообщении на сайте регионального главка ведомства.

В МЧС также добавили, что при сильном ветре, находясь на улице, не стоит прятаться на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, а также под деревьями. Кроме того, чтобы избежать поражения молнией, не стоит прятаться под высокими деревьями, также во время грозы не стоит купаться в водоемах, кататься на велосипеде и бегать.