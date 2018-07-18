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Сотни рек в Китае вышли из берегов: кадры из зоны бедствия
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Сотни рек в Китае вышли из берегов: кадры из зоны бедствия 

Sputnik Грузия 54 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Продолжительные ливни в китайском городе Чунцин вынудили более 100 тысяч местных жителей в срочном порядке покинуть свои дома. Смотрите на видео кадры из зоны стихийного бедствия
В результате ливневых дождей в Китае более 240 рек вышли из берегов, работа дамб переведена в экстренный режим. Стихия нанесла крупный ущерб сельскому хозяйству, размыты дороги, нарушено авиасообщение. По данным агентства Синьхуа, вода в реке Янцзы поднялась на 5,92 метра.
Наводнение в регионе уже называют сильнейшим с 2012 года. Ливни вызваны супертайфуном «Мария», который заставил эвакуироваться свыше 580 тысяч человек из китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян.
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