Сотни рек в Китае вышли из берегов: кадры из зоны бедствия

Продолжительные ливни в китайском городе Чунцин вынудили более 100 тысяч местных жителей в срочном порядке покинуть свои дома. Смотрите на видео кадры из зоны стихийного бедствия

В результате ливневых дождей в Китае более 240 рек вышли из берегов, работа дамб переведена в экстренный режим. Стихия нанесла крупный ущерб сельскому хозяйству, размыты дороги, нарушено авиасообщение. По данным агентства Синьхуа, вода в реке Янцзы поднялась на 5,92 метра.

Наводнение в регионе уже называют сильнейшим с 2012 года. Ливни вызваны супертайфуном «Мария», который заставил эвакуироваться свыше 580 тысяч человек из китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян.