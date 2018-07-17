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Мощные ливни вызвали в Китае наводнения
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Мощные ливни вызвали в Китае наводнения 

Sputnik Эстония 2 часа назад
Фото: Sputnik Эстония
Крупнейшее с 2012 года наводнение в Китае, вызванное ливневыми дождями, привело к эвакуации более ста тысяч жителей региона. Стихия нанесла значительный урон сельскому хозяйству и инфраструктуре.
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