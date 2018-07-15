Омичей всю неделю ожидает 30-градусная жара

Осадки синоптики прогнозируют в первый рабочий день недели. По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 16 июля, столбик термометра поднимется до отметки в + 29 градусов. Вторник и среда станут более жаркими. В дневные часы на улице будет + 30 градусов. Прохладней станет только ночью — + 12 — + 17 градусов. Осадков не ожидается.

Прохлада не придет в наш город и под конец рабочей недели. Средняя температура днем + 28 градусов.