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Омичей всю неделю ожидает 30-градусная жара
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Омичей всю неделю ожидает 30-градусная жара 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Осадки синоптики прогнозируют в первый рабочий день недели. По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 16 июля, столбик термометра поднимется до отметки в + 29 градусов. Вторник и среда станут более жаркими. В дневные часы на улице будет + 30 градусов. Прохладней станет только ночью — + 12 — + 17 градусов. Осадков не ожидается.
Прохлада не придет в наш город и под конец рабочей недели. Средняя температура днем + 28 градусов.
Напомним, в конце этой недели на город обрушилась настоящая стихия — Омск вновь затопило после сильнейшего ливня с дождем и грозами. По предварительным прогнозам омских синоптиков, температура воздуха в августе ожидается в пределах нормы.
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