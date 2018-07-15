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Синоптики предупредили москвичей о повышении уровня погодной опасности
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Синоптики предупредили москвичей о повышении уровня погодной опасности 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Синоптики проинформировали москвичей и гостей столицы, что 16 июля в регионе будет введен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, уровень погодной опасности в Москве и области будет повышен.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в предупреждении организации.
Уточняется, что в других областях ЦФО возможны ветер и грозы. Кроме того, в Тамбовской области будет действовать оранжевый уровень опасности из-за высокой пожароопасности, в Тульской области погодные условия не будут отклоняться от нормы.
Ранее в МЧС предупредили жителей столицы о грозе, которая будет сопровождаться порывами ветра до 15 м/с.
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