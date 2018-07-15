Синоптики предупредили москвичей о повышении уровня погодной опасности

Синоптики проинформировали москвичей и гостей столицы, что 16 июля в регионе будет введен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, уровень погодной опасности в Москве и области будет повышен.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в предупреждении организации.

Уточняется, что в других областях ЦФО возможны ветер и грозы. Кроме того, в Тамбовской области будет действовать оранжевый уровень опасности из-за высокой пожароопасности, в Тульской области погодные условия не будут отклоняться от нормы.