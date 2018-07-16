В столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности

В столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил на понедельник, 16 июля, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и грозы.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, температура воздуха в Москве и области прогреется до плюс 28 — плюс 30 градусов, местами пройдет кратковременный дождь и гроза, ветер северо-восточной с порывами ветра 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать до 15 метров в секунду.