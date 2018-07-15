Засуха сожгла в Саратовской области посевы

Кроме палящего солнца саратовским аграриям приходится защищать урожай от пожаров.

Только за прошедшие сутки в регионе зарегистрированы 3 пожара на полях в Самойловском, Энгельсском и Ровенском районах, где растут озимые зерновые культуры.

Ранее в Новоузенском районе местные власти ввели режим ЧС из-за сильно засухи. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В связи с этим прогнозы на урожай яровых в регионе плохие: большая часть посевов пострадала от сильной засухи. Дождей весной почти не было. Летняя засуха довершила критическую ситуацию на полях. Отметим, что урожайность и выживаемость озимых зерновых традиционно выше яровых, которые высеваются весной.