Как не промокнуть под дождем при просмотре финала ЧМ на открытых площадках

Столичная погода в ближайшие дни не порадует москвичей знойным солнцем и безоблачным небом. Наоборот, горожанам обещают дожди и грозы. «Вечерняя Москва» подскажет, как уберечь себя во время сильных осадков.

Вечером 15 июля москвичи собираются понаблюдать за перипетиями финала чемпионата мира по футболу. В городе будут работать несколько площадок на открытом воздухе, где покажут трансляцию поединка за звание сильнейшей команды планеты. Москвичам обещают сильные дожди, поэтому не забудьте запастись зонтиками.

— При выборе зонтика помните, что миниатюрные модели прослужат вам гораздо меньше, чем зонты-трости. В компактных моделях гораздо детали менее прочны, иначе добиться небольших размеров просто не получится.

— Важно проверять механизм открытия зонта. Обязательно раскройте его несколько раз, чтобы убедиться в его должной работе.

— Обращайте внимание на количество спиц в куполе зонта. Чем их больше, тем он устойчивее к порывам ветра. Купол должен быть правильной формы за счет спиц, прикрепленных желобком вверх. В противном случае зонт вывернется во время ветра. Надежнее, когда кончики спиц закреплены при помощи колпачков — такие модели прослужат гораздо дольше тех, где они пришиты обычными нитками.

Для тех, кому хочется оставить свои руки свободными, придумали специальные дождевики.

— При выборе дождевика обращайте внимание на этикетку. На ней оказана водонепронициаемость в миллиметрах водяного столба. Оптимальное значение — 2-2,5 тысячи миллиметров и выше.

— Все швы должны быть проклеены. Иначе мокрой одежды вам не избежать.

— Обращайте внимание на застежку. Молния, как правило, пропускает влагу, поэтому лучше выбирать дождевики с кнопками.

— Необходимо правильно выбирать размер дождевика. Он не должен быть на вас в обтяжку, даже если вы надеваете его поверх толстой куртки. Обязательно наденьте капюшон, он должен быть глубоким и просторным, чтобы было место под головной убор.

Народная пословица гласит: «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Поэтому если вы собираетесь провести какое-то время под дождем, хорошим помощником для ног станут резиновые сапоги.

— Два самых популярных материала для изготовления непромокаемой обуви — резина и ПВХ. Лучше выбирать второй материал: и прослужит дольше, и вес легче.

— Сапоги с прокладкой из натуральной ткани позволят ноге «дышать». Синтетика в этом плане хозяину обуви не помощник.

— На резиновых сапогах не должно быть желтых пятен. Это первый признак старости материала. На местах желтых пятен могут появиться трещины.