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Как не промокнуть под дождем при просмотре финала ЧМ на открытых площадках
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Как не промокнуть под дождем при просмотре финала ЧМ на открытых площадках 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Столичная погода в ближайшие дни не порадует москвичей знойным солнцем и безоблачным небом. Наоборот, горожанам обещают дожди и грозы. «Вечерняя Москва» подскажет, как уберечь себя во время сильных осадков.
Вечером 15 июля москвичи собираются понаблюдать за перипетиями финала чемпионата мира по футболу. В городе будут работать несколько площадок на открытом воздухе, где покажут трансляцию поединка за звание сильнейшей команды планеты. Москвичам обещают сильные дожди, поэтому не забудьте запастись зонтиками.
— При выборе зонтика помните, что миниатюрные модели прослужат вам гораздо меньше, чем зонты-трости. В компактных моделях гораздо детали менее прочны, иначе добиться небольших размеров просто не получится.
— Важно проверять механизм открытия зонта. Обязательно раскройте его несколько раз, чтобы убедиться в его должной работе.
— Обращайте внимание на количество спиц в куполе зонта. Чем их больше, тем он устойчивее к порывам ветра. Купол должен быть правильной формы за счет спиц, прикрепленных желобком вверх. В противном случае зонт вывернется во время ветра. Надежнее, когда кончики спиц закреплены при помощи колпачков — такие модели прослужат гораздо дольше тех, где они пришиты обычными нитками.
Для тех, кому хочется оставить свои руки свободными, придумали специальные дождевики.
— При выборе дождевика обращайте внимание на этикетку. На ней оказана водонепронициаемость в миллиметрах водяного столба. Оптимальное значение — 2-2,5 тысячи миллиметров и выше.
— Все швы должны быть проклеены. Иначе мокрой одежды вам не избежать.
— Обращайте внимание на застежку. Молния, как правило, пропускает влагу, поэтому лучше выбирать дождевики с кнопками.
— Необходимо правильно выбирать размер дождевика. Он не должен быть на вас в обтяжку, даже если вы надеваете его поверх толстой куртки. Обязательно наденьте капюшон, он должен быть глубоким и просторным, чтобы было место под головной убор.
Народная пословица гласит: «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Поэтому если вы собираетесь провести какое-то время под дождем, хорошим помощником для ног станут резиновые сапоги.
— Два самых популярных материала для изготовления непромокаемой обуви — резина и ПВХ. Лучше выбирать второй материал: и прослужит дольше, и вес легче.
— Сапоги с прокладкой из натуральной ткани позволят ноге «дышать». Синтетика в этом плане хозяину обуви не помощник.
— На резиновых сапогах не должно быть желтых пятен. Это первый признак старости материала. На местах желтых пятен могут появиться трещины.
Вечерняя Москва: последние новости
Метеоролог Евгений Тишковец: На следующей неделе столицу ожидают проливные дожди и шквалистые ветры В воскресенье москвичей ждет облачная погода и 25-26 градусов тепла Потепление наступит в Москве со следующей недели
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